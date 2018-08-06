Украина призвала Россию вывести войска из оккупированных территорий Грузии

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29753 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 93003 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121134 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128869 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167608 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152779 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140624 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130393 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180207 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

9 марта, 11:40 • 27277 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 67615 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 51085 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 32122 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 40969 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145268 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180207 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188183 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198727 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255818 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 167608 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107363 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111631 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113539 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112818 просмотра
Актуальное
Украина призвала Россию вывести войска из оккупированных территорий Грузии

Украина призвала Россию вывести войска из оккупированных территорий Грузии

Киев  •  УНН

 • 11173 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украина призвала Россию вывести войска из оккупированных территорий Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Так, отмечено, что 8 августа 2018 года исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Украина в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин пообещал "крайне негативную" реакцию на вступление Украины или Грузии в НАТО

"Призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий", - говорится в сообщении.

Также Украина обращается к посредникам Женевских международных дискуссий - ЕС, ОБСЕ, ООН и США и всему международному сообществу продолжить прилагать усилия, направленные на урегулирование российско-грузинского конфликта.

Ранее Грузия выступила в ЕСПЧ с обвинениями РФ в гибели мирных жителей во время августовской войны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы