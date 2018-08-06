Украина призвала Россию вывести войска из оккупированных территорий Грузии

Так, отмечено, что 8 августа 2018 года исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Украина в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами.

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"Призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий", - говорится в сообщении.

Также Украина обращается к посредникам Женевских международных дискуссий - ЕС, ОБСЕ, ООН и США и всему международному сообществу продолжить прилагать усилия, направленные на урегулирование российско-грузинского конфликта.

Ранее Грузия выступила в ЕСПЧ с обвинениями РФ в гибели мирных жителей во время августовской войны.