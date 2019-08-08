Посол та представники ВМФ України прийняли участь у заходах до річниці агресії РФ проти Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Начальник Прикордонної поліції Грузії Темур Кекелідзе і директор департаменту Берегової охорони прикордонної поліції МВС Грузії в Поті поклали вінки до Меморіалу загиблих при виконанні обов’язків в ході російсько-грузинської війни 2008 року, пише УНН з посиланням на Перший канал Грузії.
Пам’ять героїв також вшанували посол України в Грузії Ігор Долгов, мер муніципалітету Поті Гоча Курдгелія і заступник голови сакребуло Поті Акакій Дарджанія.
В пам’ять героїв, загиблих в Серпневій війні, співробітники Берегової охорони спустили вінки в Чорне море. На заході були присутні члени сімей загиблих, а також представники посольства і ВМФ України.
У 2008 році в результаті російсько-грузинської війни інфраструктура і флот Берегової охорони і ВМФ Грузії були частково знищені.
В результаті агресії російських окупаційних сил на базі в Поті загинули 5 військових моряків: капрал Звіад Барбакадзе, капрал Темур Пічхаія, капрал Звіад Датуашвілі, Георгій Гвінджілія, капітан-лейтенант Теймураз Чітадзе, 35 моряків були поранені.
Як зазначав УНН, у Грузії приспустили державні прапори в знак 11-ї річниці агресії РФ.