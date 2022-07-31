Посол США осудила обстрел колонии с украинскими военнопленными в Еленовке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила о недопустимости обстрела колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, сообщает УНН.
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«Обстрел следственного изолятора в Еленовке недопустим, как и сообщения о варварском обращении российских военных с военнопленными. Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасной агрессии Москвы», – написала посол в Твиттер.
Контекст
В ночь на 29 июля разрушения потерпел один из бараков колонии в Еленовке Донецкой области. В бараке находились украинские военнопленные. В настоящее время сообщается о около 40 погибших
Российская сторона заявила, что причиной разрушений стали обстрелы с украинской стороны.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.
Международная организация Красного Креста заявила о намерении расследовать преступление. Однако состоянием на вечер 31 июля доступа в колонию представители организации не получили.