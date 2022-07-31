Посол США засудила обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про неприпустимість обстрілу колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені, повідомляє УНН.
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«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці неприпустимий, як і повідомлення про варварське поводження російських військових із військовополоненими. Ми продовжуватимемо добиватися відповідальності і надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», – написала посол у Твіттер.
Контекст
У ніч на 29 липня руйнувань зазнав один з бараків колонії в Оленівці на Донеччині. У бараку перебували українській військовополонені. Наразі повідомляється про близько 40 загиблих
Російська сторона заявила, що причиною руйнувань стали обстріли з українського боку.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
Міжнародна організація Червоного Хреста заявила про намір розслідувати злочин. Однак станом на вечір 31 липня доступу до колонії представники організації не отримали.