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Посол США почтила память погибших пассажиров рейса MH17 и подчеркнула, что россия пренебрегает человеческими жизнями

Киев • УНН

 • 120614 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк, в восьмую годовщину катастрофы рейса MH17, сбитого российским ЗРК Бук, почтила память ее жертв и подчеркнула, что кремль продолжает пренебрегать человеческими жизнями, нанося ракетные удары по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Бринк.

Цитата

”8 лет назад российская ракета сбила самолет MH17 над Украиной, унеся жизни 298 человек. Я уважаю их память, в то время как российские ракеты продолжают падать на Николаев, Днепр и другие украинские города, убивая мирных жителей и демонстрируя пренебрежение кремля к международному праву и человеческой жизни", - отметила Бринк.

Контекст 

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

Подозреваемые – трое граждан россии и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, обвиняемые в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

Напомним

В восьмую годовщину авиакатастрофы компания BABYLON'13 выпустила трейлер фильма "Железные бабочки" о сбитии россией малазийского Boeing рейса MH17.

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