Посол США вшанувала пам'ять загиблих пасажирів рейсу MH17 та наголосила, що росія зневажає людські життя
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк, у восьму ріцницю катастрофи рейсу MH17, збитого російським ЗРК Бук, вшанувала пам’ять її жертв та наголосила, що кремль продовжує зневажати людські життя, завдаючи ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Брінк.
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"8 років тому російська ракета збила літак MH17 над Україною, забравши життя 298 людей. Я вшановую їхню пам’ять, в той час, як російські ракети продовжують падати на Миколаїв, Дніпро та інші українські міста, вбиваючи мирних жителів та демонструючи зневагу кремля до міжнародного права та людського життя", - зазначила Брінк.
Контекст
17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.
24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.
У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.
Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.
Підозрювані – троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.
Нагадаємо
У восьмі роковини авіакатастрофи компанія BABYLON'13 випустила трейлер фільму "Залізні метелики" про збиття росією малазійського Boeing рейсу MH17.