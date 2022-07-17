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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Посол США вшанувала пам'ять загиблих пасажирів рейсу MH17 та наголосила, що росія зневажає людські життя

Посол США вшанувала пам'ять загиблих пасажирів рейсу MH17 та наголосила, що росія зневажає людські життя

Київ • УНН

 • 120618 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк, у восьму ріцницю катастрофи рейсу MH17, збитого російським ЗРК Бук, вшанувала пам’ять її жертв та наголосила, що кремль продовжує зневажати людські життя, завдаючи ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Брінк.

Цитата

"8 років тому російська ракета збила літак MH17 над Україною, забравши життя 298 людей. Я вшановую їхню пам’ять, в той час, як російські ракети продовжують падати на Миколаїв, Дніпро та інші українські міста, вбиваючи мирних жителів та демонструючи зневагу кремля до міжнародного права та людського життя", - зазначила Брінк.

Контекст 

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані – троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

Нагадаємо

У восьмі роковини авіакатастрофи компанія BABYLON'13 випустила трейлер фільму "Залізні метелики" про збиття росією малазійського Boeing рейсу MH17.

Українські Національні Новини

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