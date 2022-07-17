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Вийшов трейлер фільму про збиття пасажирського літака рейсу MH17

Вийшов трейлер фільму про збиття пасажирського літака рейсу MH17

Київ • УНН

 • 268645 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У восьмі роковини авіакатастрофи компанія BABYLON'13 випустила трейлер фільму «Залізні метелики» про збиття росією малазійського Boeing рейсу MH17, передає УНН.

Цитата

«Фільм «Залізні метелики» Романа Любого розповідає про один з найбільших воєнних злочинів в сучасній історії, яких вчинили російські військові. «Залізні метелики» ретельно складає картину збиття малазійського літака МН17 та особливу увагу приділяє російській пропагандистській машині, яка постійно змінювала риторику щодо катастрофи», - наголошують в BABYLON'13.

Деталі

Зазначається, що при цьому фільм органічно поєднує у собі архівні кадри, вирізки зі справ та фрагментів телеефіру, інтервʼю, документальні спостереження, елементи перформансу та анімацію.

У трейлері використані уривки з аудіо перехоплення розмови російських військових, яке стало одним із доказів у справі рейсу MH17.

Повідомляється, що світова прем’єра фільму планується взимку 2023 року.

Продюсери: Андрій Котляр, Володимир Тихий, Давід Лехмер, Ізабель Бертолон, Богуміла Жлуктенко.

Картину створюють кінооб’єднання «Вавилон’13» у копродукції з TRIMAFILM (Німеччина) і RBB/ARTE (Німеччина) та за підтримки Українського культурного фонду і Державного агентства України з питань кіно.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17. Це троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Як стало відомо, вирок у справі про аварію малазійського Boeing рейсу MH17 буде ухвалено не раніше 17 листопада.

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