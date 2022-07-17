Вышел трейлер фильма об уничтожении пассажирского самолета рейса MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В восьмую годовщину авиакатастрофы компания BABYLON'13 выпустила трейлер фильма «Железные бабочки» об уничтожении россией малазийского Boeing рейса MH17, передает УНН.
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«Фильм «Железные бабочки» Романа Любого рассказывает об одном из величайших военных преступлений в современной истории, совершенных русскими военными. «Железные бабочки» тщательно составляют картину того, как был сбит малазийский самолет МН17 и особое внимание уделяет российской пропагандистской машине, которая постоянно меняла риторику по поводу катастрофы», - отмечают в BABYLON'13.
Детали
Отмечается, что фильм органично сочетает в себе архивные кадры, вырезки из дел и фрагментов телеэфира, интервью, документальные наблюдения, элементы перформанса и анимацию.
В трейлере использованы отрывки из аудио перехвата разговора российских военных, ставшего одним из доказательств по делу рейса MH17.
Сообщается, что мировая премьера фильма планируется зимой 2023 года.
Продюсеры: Андрей Котляр, Владимир Тихий, Давид Лехмер, Изабель Бертолон, Богумила Жлуктенко.
Картину создают кинообъединение «Вавилон’13» в копродукции с TRIMAFILM (Германия) и RBB/ARTE (Германия) и при поддержке Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по кино.
Дело MH17
17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в российской федерации.
В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17. Это трое граждан россии и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в катастрофе самолета рейса MH17.
Как стало известно, приговор по делу об аварии малазийского Boeing рейса MH17 будет вынесен не ранее 17 ноября.