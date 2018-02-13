Посол США выступила против блокирования заседаний комиссии Украина-НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Заседанием комиссии Украина-НАТО препятствовать не следует, так как они являются элементом действий Альянса для сохранения украинской территориальной целостности и помощи Украине. Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли, комментируя блокирование со стороны Венгрии очередного заседания комиссии, которое должно состояться в течение встреч министров обороны НАТО 14-15 февраля, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы надеемся, что Венгрия и Украина будут придерживаться правил, предусмотренных международным правом, и дойдут r какому-то общему решени., которое будет в их интересах. Невозможности проведения совещаний между НАТО и Украиной не должно быть, ведь они являются важной частью натовских усилий для сохранения границ Украины, надеемся помочь ей получить стабильную власть и уменьшть влияния российского вторжения", - заявила в штаб-квартире НАТО американский посол.
К.Бейли добавила, что США полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.
Как сообщал УНН, встреча комиссии Украина-НАТО в Альянсе пока не планируют.
Напомним, в январе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал продолжить блокирование заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.