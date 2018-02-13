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Посол США виступила проти блокування засідань комісії Україна-НАТО

Посол США виступила проти блокування засідань комісії Україна-НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Засіданням комісії Україна-НАТО перешкоджати не слід, бо вони є елементом дій Альянсу для збереження української територіальної цілісності та допомоги Україні. Про це заявила посол США при НАТО Кей Бейлі, коментуючи блокування з боку Угорщини чергового засідання комісії, яке мало б відбутися протягом зустрічей міністрів оборони НАТО 14-15 лютого, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“Ми сподіваємося, що Угорщина й Україна дотримуватимуться правил, передбачених міжнародним правом, та дійдуть якогось спільного рішення, яке буде в їхніх інтересах. Неспроможності проведення нарад між НАТО й Україною не повинно бути, адже вони є важливою частиною натовських зусиль для збереження кордонів України, сподіваємося допомогти їй отримати стабільну владу та зменшення впливу російського вторгнення”, — заявила в штаб-квартирі НАТО американський посол.

К.Бейлі додала, що США повністю підтримують зустрічі України та НАТО як на рівні голів держав та урядів, так і на рівні міністрів.

Як повідомляв УНН, зустріч комісії Україна-НАТО в Альянсі поки не планують.

Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв продовжити блокування засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

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