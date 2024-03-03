Посол США в Украине отреагировала на ночную атаку России на Одессу

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку России на Одессу. Свою печаль и призывы усилить поддержку Украины посол в субботу, 2 марта, опубликовала в социальной сети X., передает УНН.

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Бриджит Бринк отметила, что россияне наносят удары именно по мирным жителям украинских городов и сел.

"В течение последних 18 часов Россия продолжила обстрелы мирных жителей Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей", - написала она.

Бринк добавила, что "наши мысли устремлены к жертвам этих ужасных атак" и призвала к поддержке Украины в ее борьбе против "варварской войны России".

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