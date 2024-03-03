Посол США в Украине отреагировала на ночную атаку России на Одессу

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  138704 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  170607 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  159386 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  190435 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  206240 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  170425 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  160276 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  158290 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  171900 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172242 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Посол США в Украине отреагировала на ночную атаку России на Одессу

Посол США в Украине отреагировала на ночную атаку России на Одессу

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 23:09  •  413 просмотра

Read in English

Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила сожаление по поводу ночной атаки России на Одессу и призвала усилить поддержку Украины после того, как гражданские лица стали мишенью для нападений во многих регионах.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку России на Одессу. Свою печаль и призывы усилить поддержку Украины посол в субботу, 2 марта, опубликовала в социальной сети X., передает УНН.

Детали

Бриджит Бринк отметила, что россияне наносят удары именно по мирным жителям украинских городов и сел.

"В течение последних 18 часов Россия продолжила обстрелы мирных жителей Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей", - написала она.

Бринк добавила, что "наши мысли устремлены к жертвам этих ужасных атак" и призвала к поддержке Украины в ее борьбе против "варварской войны России".

В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф2 марта 2024, 19:00 • 27432 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
odessaОдесса
Посол США в Україні відреагувала на нічну атаку Росії на Одесу
US Ambassador to Ukraine reacts to Russia's night attack on Odesa
Новости по теме

Посол США в Украине отреагировала на ночную атаку России на Одессу

Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила сожаление по поводу ночной атаки России на Одессу и призвала усилить поддержку Украины после того, как гражданские лица стали мишенью для нападений во многих регионах.

Война •   •  413 просмотра
Посол США в Украине отреагировала на ночную атаку России на Одессу

В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана

В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана На Рейкьянсе также произошло несколько землетрясений.

Общество •   •  2469 просмотра
В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана

В Ингушетии между ФСБ и вооруженной группой людей продолжается перестрелка

Перестрелка между российскими силовиками и вооруженной группой продолжается в городе Карабулак, Ингушетия, уже несколько часов, начиная с 19 часов вечера.

Новости Мира •   •  3229 просмотра
В Ингушетии между ФСБ и вооруженной группой людей продолжается перестрелка

WSJ: перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО

В отношениях между Германией и НАТО может возникнуть напряженность из-за перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных относительно потенциального использования дальнобойной ракеты Taurus Украиной.

Война •   •  7426 просмотра
WSJ: перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО

Флорида хочет снизить возрастной ценз для покупки оружия

Палата представителей штата Флорида приняла законопроект о снижении минимального возраста для приобретения огнестрельного оружия с 21 до 18 лет.

Новости Мира •   •  8121 просмотра
Флорида хочет снизить возрастной ценз для покупки оружия

В Стамбуле взорвался газопровод

Взрыв газопровода произошел на севере Стамбула. По предварительной информации, никто не пострадал. Причиной могло стать короткое замыкание проводов.

Новости Мира •   •  10011 просмотра
В Стамбуле взорвался газопровод

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее основателей Сэма Альтмана и Грега Брокмана за нарушение контракта и недобросовестную деловую практику, утверждая, что OpenAI стала де-факто дочерней компанией Microsoft и отошла от своих первоначальных целей с открытым исходным кодом.

Технологии •   •  9318 просмотра
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана

россия потеряла 20% боевого состава черноморского флота, "красная линия" - это 40%

По словам капитана ВМС Украины, Россия потеряла 20% личного состава и кораблей Черноморского флота, приблизившись к "красной линии" в 40% потери боеспособности.

Война •   •  13773 просмотра
россия потеряла 20% боевого состава черноморского флота, "красная линия" - это 40%

Ольга Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в Афинах, проиграв в напряженном полуфинальном поединке.

Спорт •   •  11299 просмотра
Ольга Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию завоевала бронзу на этапе Кубка мира

россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины за день

Россияне 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, зафиксировав 60 взрывов в 9 населенных пунктах.

Война •   •  17189 просмотра
россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины за день