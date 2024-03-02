В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф
Киев • УНН
Спасатели в Одессе нашли тело восьмой жертвы, которая погибла в результате удара российского беспилотника по жилому дому.
В Одессе спасатели обнаружили тело восьмого погибшего человека в результате ночной атаки дронов. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Одесса. На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека
Отмечается, что сейчас продолжаются работы по деблокации.
Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом2 марта 2024, 14:56 • 26964 просмотра
Напомним,
Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.
В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф
Спасатели в Одессе нашли тело восьмой жертвы, которая погибла в результате удара российского беспилотника по жилому дому.
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