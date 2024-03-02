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В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф

В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 19:00  •  16365 просмотра

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Спасатели в Одессе нашли тело восьмой жертвы, которая погибла в результате удара российского беспилотника по жилому дому.

В Одессе спасатели обнаружили тело восьмого погибшего человека в результате ночной атаки дронов. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Одесса. На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по деблокации.

Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом2 марта 2024, 14:56 • 26964 просмотра

Напомним,

Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
odessaОдесса
В Одесі під завалами знайшли тіло восьмої жертви нічної атаки рф
Body of eighth victim of night attack found under rubble in Odesa
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В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф

Спасатели в Одессе нашли тело восьмой жертвы, которая погибла в результате удара российского беспилотника по жилому дому.

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