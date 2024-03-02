В Одессе под завалами нашли тело восьмой жертвы ночной атаки рф

В Одессе спасатели обнаружили тело восьмого погибшего человека в результате ночной атаки дронов. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Одесса. На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по деблокации.

Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом

Напомним,

Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.