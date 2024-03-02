В Одесі під завалами знайшли тіло восьмої жертви нічної атаки рф
Київ • УНН
Рятувальники в Одесі знайшли тіло восьмої жертви, яка загинула внаслідок удару російського безпілотника по житловому будинку.
В Одесі рятувальники виявили тіло восьмої загиблої людини внаслідок нічної атаки дронів. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
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Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини
Зазначається, що наразі тривають роботи з деблокації.
Костін про удар по Одесі: цілеспрямована атака на житловий будинок02.03.24, 16:56 • 35765 переглядiв
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Рятувальники в Одесі витягли з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.