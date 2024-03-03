Посол США в Україні відреагувала на нічну атаку Росії на Одесу
Київ • УНН
Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила жаль з приводу нічної атаки Росії на Одесу і закликала посилити підтримку України після того, як цивільні особи стали мішенню для нападів у багатьох регіонах.
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку Росії на Одесу. Свій сум та заклики посилити підтримку України амбасадорка у суботу, 2 березня, опублікувала у соціальній мережі X., передає УНН.
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Бріджит Брінк зауважила, що росіяни завдають ударів саме по мирних мешканцях українських міст та сіл.
"Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей", - написала вона.
Брінк додала, що "наші думки линуть до жертв цих жахливих атак" та закликала до підтримки України у її боротьбі проти "варварської війни Росії".
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