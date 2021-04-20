Посол США "на несколько недель" уедет из России: Кремль ранее рекомендовал ему вернуться в Вашингтон

Детали

“На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился на неопределенное время продолжить работу на своем посту”, — сказал представитель Госдепа.

За несколько часов до заявления Госдепартамента США издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что Джон Салливан отказался добровольно уезжать из Москвы, как ему “рекомендовали” российские власти. Собеседники Axios говорили, что, по мнению Салливана, если президент России Владимир Путин хочет, чтобы посол уехал, то ему придется его заставить.

Контекст

16 апреля, на следующий день после введения новых санкций США против России, помощник президента РФ Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану “поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации”. В тот же день МИД РФ, объявляя об ответных мерах на санкции, заявил, что послу США в Москве, как и послу России в Вашингтоне, необходимо “находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций”.

16 марта МИД РФ вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций в Москву. Это произошло через несколько часов после выхода интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина “убийцей”. 16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Антонов продолжает свои консультации в Москве.