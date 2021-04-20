Посол США "на декілька тижнів" поїде з Росії: Кремль раніше рекомендував йому повернутися у Вашингтон

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Посол США в Росії Джон Салліван до кінця поточного тижня поїде до Вашингтона, але в найближчі тижні знову повернеться в Москву, повідомили в Держдепартаменті виданню Axios, передає УНН.

Деталі

“На цьому тижні посол Салліван повернеться в США, щоб відвідати свою сім’ю і зустрітися з членами нової адміністрації, з якими у нього не було можливості проконсультуватися з тих пір, як він погодився на невизначений час продовжити роботу на своїй посаді”, — сказав представник Держдепу.

За кілька годин до заяви Держдепартаменту США видання Axios, посилаючись на джерела, повідомило, що Джон Салліван відмовився добровільно їхати з Москви, як йому “рекомендувала” російська влада. Співрозмовники Axios говорили, що, на думку Саллівана, якщо президент Росії Володимир Путін хоче, щоб посол поїхав, то йому доведеться його змусити.

Контекст

16 квітня, на наступний день після введення нових санкцій США проти Росії, помічник президента РФ Юрій Ушаков рекомендував послу США Джону Саллівану “поїхати до своєї столиці і провести там докладні, серйозні консультації”. У той же день МЗС РФ, оголошуючи про заходи у відповідь на санкції, заявив, що послу США в Москві, як і послу Росії в Вашингтоні, необхідно “знаходитися в своїх столицях для аналізу ситуації і проведення консультацій”.

16 березня МЗС РФ викликав російського посла у Вашингтоні Анатолія Антонова для консультацій до Москви. Це сталося через кілька годин після виходу інтерв’ю президента США Джо Байдена, в якому він ствердно відповів на питання, чи вважає він Володимира Путіна “вбивцею”. 16 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомляв, що Антонов продовжує свої консультації в Москві.

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