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Посол РФ в Минске заявил об отсутствии предложений по военным базам в Беларуси

Посол РФ в Минске заявил об отсутствии предложений по военным базам в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 13497 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Россия не предлагала размещения военной базы на территории Беларуси с 2015 года. Об этом сообщил российский посол в Минске Михаил Бабич, передает агентство БелТА, информирует УНН.

“Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси не делал”, — сказал он.

Посол отметил, что НАТО с 2012 по 2015 годы вела политику расширения альянса на восток, а также размещения военных объектов около границ России и Беларуси. Он рассказал, что тогда страны вырабатывали различные решения о симметричном ответе. Бабич добавил, что вопрос размещения российской военной базы в Беларуси “нужно снять” с политической повестки.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нет планов размещать иностранную военную базу, несмотря на военный союз с Россией, а также назвал проблему надуманной. Он добавил, что белорусские военный могут противостоять любой агрессии.

При этом Лукашенко рассказал, что, если в Польше разместят американские военные базы, то России и Беларуси придется на это реагировать.

Напоминаем, Пашинян требует объяснений от Лукашенко и Назарбаева за их высказывания по ОДКБ.

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