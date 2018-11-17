Пашинян вимагає пояснень від Лукашенка і Назарбаєва через їх висловлювання щодо ОДКБ

ukru
Ексклюзив
09:46 • 859 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 21468 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 77279 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 208145 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 505728 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 490220 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 472632 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465616 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333807 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268899 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 107005 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 110532 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 105130 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 95377 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 61679 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 77279 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 457902 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 539904 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 463029 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 411607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 17318 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 177591 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 174074 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 174149 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 168253 перегляди
Актуальне
Пашинян вимагає пояснень від Лукашенка і Назарбаєва через їх висловлювання щодо ОДКБ

Пашинян вимагає пояснень від Лукашенка і Назарбаєва через їх висловлювання щодо ОДКБ

Київ • УНН

 • 12722 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вимагає пояснень від президентів Білорусі і Казахстану Олександра Лукашенка і Нурсултана Назарбаєва в зв’язку з їхніми висловлюваннями про ситуацію, що склалася в ОДКБ, повідомляє УНН з посиланням на портал News.am.

Лукашенко в ході зустрічі з послом Азербайджану 12 листопада заявив, що бачить три можливі кандидатури на пост генерального секретаря ОДКБ, якщо Мінську перейде право призначення глави організації. Назарбаєв 8 листопада в Астані після саміту глав держав — членів ОДКБ відзначив, що, відповідно до статуту організації, новим генсеком в алфавітному порядку повинен стати представник Білорусі.

“Це приблизно те ж саме, як якщо б, наприклад, я запросив будь-якого іноземного посла країни, яка не є членом ОДКБ, і розповів йому про засідання, що пройшло у форматі закритих дверей. Я здивований тим, що людина, що займає статус керівника держави протягом 30 років, міг дозволити собі подібний крок. І я, звичайно, повинен зажадати пояснень від президента Білорусі і не тільки від президента Білорусі”, - заявив в.о. глави вірменського кабміну в п’ятницю ввечері в ході брифінгу з журналістами.

Пашинян додав, що “вимагатиме пояснень також від президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва за виступи з такими, що суперечать один одному заявами”.

“Ніхто не мав права виступати з подібною заявою, тому що рішення в ОДКБ приймаються при консенсусі, а ми чітко висловили нашу позицію. Думаю, дуже важливо, щоб в рамках ОДКБ ми мали дуже чітку розмова з партнерами, щоб для кожного було ясно, які його зобов’язання по відношенню до решти і взагалі які зобов’язання країн-учасників по відношенню до організації і інших країнам-учасників”, — додав Пашинян.

2 листопада за ініціативи вірменської сторони генсек організації Юрій Хачатуров був знятий з цієї посади. Він уже повернувся до Вірменії, де його звинувачують у поваленні конституційного ладу в 2008 році. Питання про призначення нового генсека організації буде обговорюватися главами держав-членів ОДКБ на зустрічі 6 грудня о Санкт-Петербурзі. У Вірменії вважають, що пост генсека організації повинен залишитися за республікою.

Примітка: Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Нагадуємо, 30 жовтня на посаду прем’єр-міністра Вірменії вже вдруге висунули кандидатуру Нікола Пашиняна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55