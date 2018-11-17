Пашинян вимагає пояснень від Лукашенка і Назарбаєва через їх висловлювання щодо ОДКБ

Лукашенко в ході зустрічі з послом Азербайджану 12 листопада заявив, що бачить три можливі кандидатури на пост генерального секретаря ОДКБ, якщо Мінську перейде право призначення глави організації. Назарбаєв 8 листопада в Астані після саміту глав держав — членів ОДКБ відзначив, що, відповідно до статуту організації, новим генсеком в алфавітному порядку повинен стати представник Білорусі.

“Це приблизно те ж саме, як якщо б, наприклад, я запросив будь-якого іноземного посла країни, яка не є членом ОДКБ, і розповів йому про засідання, що пройшло у форматі закритих дверей. Я здивований тим, що людина, що займає статус керівника держави протягом 30 років, міг дозволити собі подібний крок. І я, звичайно, повинен зажадати пояснень від президента Білорусі і не тільки від президента Білорусі”, - заявив в.о. глави вірменського кабміну в п’ятницю ввечері в ході брифінгу з журналістами.

Пашинян додав, що “вимагатиме пояснень також від президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва за виступи з такими, що суперечать один одному заявами”.

“Ніхто не мав права виступати з подібною заявою, тому що рішення в ОДКБ приймаються при консенсусі, а ми чітко висловили нашу позицію. Думаю, дуже важливо, щоб в рамках ОДКБ ми мали дуже чітку розмова з партнерами, щоб для кожного було ясно, які його зобов’язання по відношенню до решти і взагалі які зобов’язання країн-учасників по відношенню до організації і інших країнам-учасників”, — додав Пашинян.

2 листопада за ініціативи вірменської сторони генсек організації Юрій Хачатуров був знятий з цієї посади. Він уже повернувся до Вірменії, де його звинувачують у поваленні конституційного ладу в 2008 році. Питання про призначення нового генсека організації буде обговорюватися главами держав-членів ОДКБ на зустрічі 6 грудня о Санкт-Петербурзі. У Вірменії вважають, що пост генсека організації повинен залишитися за республікою.

Примітка: Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Нагадуємо, 30 жовтня на посаду прем’єр-міністра Вірменії вже вдруге висунули кандидатуру Нікола Пашиняна.