Посол РФ в Мінську заявив про відсутність пропозицій щодо військових баз в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Росія не пропонувала розміщення військової бази на території Білорусі з 2015 року. Про це повідомив російський посол в Мінську Михайло Бабич, передає агентство БелТА, інформує УНН.
“Можу заявити наступне: з 2015 року ніхто ні у відкритому режимі, ні в закритому режимі ніяких пропозицій про розміщення російської військової бази в Білорусі не робив”, — сказав він.
Посол зазначив, що НАТО з 2012 по 2015 роки вела політику розширення альянсу на схід, а також розміщення військових об’єктів близько кордонів Росії і Білорусі. Він розповів, що тоді країни виробляли різні рішення про симетричну відповідь. Бабич додав, що питання розміщення російської військової бази в Білорусі “потрібно зняти” з політичного порядку.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні немає планів розміщувати іноземну військову базу, незважаючи на військовий союз з Росією, а також назвав проблему надуманою. Він додав, що білоруські військові можуть протистояти будь-якій агресії.
При цьому Лукашенко розповів, що, якщо в Польщі розмістять американські військові бази, то Росії і Білорусі доведеться на це реагувати.
Нагадуємо, Пашинян вимагає пояснень від Лукашенка і Назарбаєва через їх висловлювання щодо ОДКБ.