Посол: президента Зеленского пригласили в Канаду 2 июля

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 23413 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63297 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78306 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120348 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110970 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137300 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144559 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130093 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

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Посол: президента Зеленского пригласили в Канаду 2 июля

Посол: президента Зеленского пригласили в Канаду 2 июля

Киев  •  УНН

 • 11791 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президент Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду 2 июля. Об этом посол сообщил в интервью “Радио Свобода”, отмечает УНН.

“Оно (приглашения) лично, по крайней мере телефонном передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся”, — сообщил Ващук.

Дипломат также уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде в этот день конференции по поддержке реформ в Украине. “Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания”, — отметил Роман Ващук.

Накануне в Администрации президента Украины заявляли, что Владимир Зеленский пока определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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