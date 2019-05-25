Посол: президента Зеленського запросили до Канади 2 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив, що президента України Володимира Зеленського запрошено до Канади 2 липня. Про це посол повідомив в інтерв’ю “Радіо Свобода”, зазначає УНН.
“Воно (запрошення) особисто, принаймні телефонно, передано. А там вже з паперами ми, як з однієї сторони, так і з іншої, дамо собі раду”, — повідомив Ващук.
Дипломат також уточнив, що дата 2 липня збігається із проведенням у Канаді цього дня конференції з підтримки реформ в Україні. “Думаю, наш прем’єр надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників. Хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде відбуватися виборча кампанія”, — зазначив Роман Ващук.
Напередодні в Адміністрації президента України заявляли, що Володимир Зеленський наразі визначається, куди саме здійснить свій перший закордонний візит.