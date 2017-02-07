Посол Германии в Украине имеет пророссийскую позицию - нардеп

"Я позволю себе здесь быть недипломатичным. Официальный Берлин видел сегодня реакцию украинского парламента на слова посла. Если официальный Берлин не сможет сейчас сделать из этого выводы и не отзовет своего посла, то это будет считаться первым поражением Европейского Союза ", - отметил он.

"Пусть Меркель снимает этого посла и отправляет работать в Россию, потому что он имеет полную пророссийскую позицию", - добавил В.Пацкан.

Как сообщал УНН ранее, позиция посла Германии Эрнста Райхеля о проведении выборов на оккупированном Донбассе без предварительного обеспечения безопасности является не дипломатической и оскорбительной для Украины и украинцев. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.