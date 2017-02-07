Посол Германии в Украине имеет пророссийскую позицию - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. После заявления о возможности проведения выборов на неподконтрольных Украины территориях Донбасса, Германия должна отозвать своего посла в Украине. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан, передает УНН.
"Я позволю себе здесь быть недипломатичным. Официальный Берлин видел сегодня реакцию украинского парламента на слова посла. Если официальный Берлин не сможет сейчас сделать из этого выводы и не отзовет своего посла, то это будет считаться первым поражением Европейского Союза ", - отметил он.
"Пусть Меркель снимает этого посла и отправляет работать в Россию, потому что он имеет полную пророссийскую позицию", - добавил В.Пацкан.
Как сообщал УНН ранее, позиция посла Германии Эрнста Райхеля о проведении выборов на оккупированном Донбассе без предварительного обеспечения безопасности является не дипломатической и оскорбительной для Украины и украинцев. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.