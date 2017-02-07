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Посол Німеччини в Україні має проросійську позицію - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Після заяви про можливість проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, Німеччина має відкликати свого посла в Україні. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Блок Петра Порошенка” Валерій Пацкан, передає УНН.

Посол Німеччини в Україні має проросійську позицію - нардеп

“Я дозволю собі тут бути недипломатичним. Офіційний Берлін бачив сьогодні реакцію українського парламенту на слова посла. Якщо офіційний Берлін не зможе зараз зробити з цього висновків і не відкличе свого посла, то це буде вважатися першою поразкою Європейського Союзу”, — зазначив він.

“Нехай Меркель забирає цього посла і відправляє працювати в Росію, тому що він має повну проросійську позицію”, — додав В.Пацкан.

Як повідомляв УНН раніше, позиція посла Німеччини Ернста Райхеля щодо проведення виборів на окупованому Донбасі без попереднього гарантування безпеки є недипломатичною і образливою для України і українців. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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