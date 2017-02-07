Посол Німеччини в Україні має проросійську позицію - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Після заяви про можливість проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, Німеччина має відкликати свого посла в Україні. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Блок Петра Порошенка” Валерій Пацкан, передає УНН.
“Я дозволю собі тут бути недипломатичним. Офіційний Берлін бачив сьогодні реакцію українського парламенту на слова посла. Якщо офіційний Берлін не зможе зараз зробити з цього висновків і не відкличе свого посла, то це буде вважатися першою поразкою Європейського Союзу”, — зазначив він.
“Нехай Меркель забирає цього посла і відправляє працювати в Росію, тому що він має повну проросійську позицію”, — додав В.Пацкан.
Як повідомляв УНН раніше, позиція посла Німеччини Ернста Райхеля щодо проведення виборів на окупованому Донбасі без попереднього гарантування безпеки є недипломатичною і образливою для України і українців. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.