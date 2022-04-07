Посол Литвы вернулся в Киев

Детали

По словам посла, в Киеве будет работать шесть литовских дипломатов и еще несколько сотрудников. До эвакуации персонала перед российским вторжением в дипмиссии работало 32 человека.

Сарапинас заявил, что во время работы в Киеве продолжит поддерживать регулярные контакты с украинскими официальными лицами, в частности с представителями МИД, Минобороны и парламента.

Посол добавил, что сейчас Киев возвращается к нормальной жизни: "Пару недель назад это был мертвый город. Сейчас на улицах люди, открываются кафе. Появилась жизнь".

Напомним

Уже 18 стран выслали 318 российских дипломатов из-за вторжения рф в Украину.