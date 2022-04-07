Посол Литви повернувся до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні до Києва повернувся посол Литви Вальдемарас Сарапінас. Литовське посольство відновило роботу після перерви через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на LRT.
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За словами посла, у Києві працюватиме шість литовських дипломатів та ще кілька співробітників. До евакуації персоналу перед російським вторгненням в дипмісії працювало 32 особи.
Сарапінас заявив, що під час роботи у Києві продовжить підтримувати регулярні контакти з українськими офіційними особами, зокрема із представниками МЗС, Міноборони та парламенту.
Посол додав, що зараз Київ повертається до нормального життя: "Пару тижнів тому це було мертве місто. Зараз на вулицях люди, відкриваються кафе. З'явилося життя".
Нагадаємо
Вже 18 країн вислали 318 російських дипломатів через вторгнення рф в Україну.