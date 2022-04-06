318 дипломатів рф пішли у напрямку російського корабля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про масове вигнання дипломатів рф з-за кордону. Наразі 18 країн вислали 318 російських дипломатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Кулеби.
Деталі
За словами МЗС України, 18 країн разом вигнали 318 російських дипломатів.
Йдеться про такі країни:
· Польща;
· Румунія;
· Словенія;
· Греція;
· Португалія;
· Естонія;
· Латвія;
· Чехія;
· Нідерланди;
· Бельгія;
· Ірландія;
· Македонія;
· Люксембург;
· Італія;
· Німеччина;
· Франція;
· Швеція;
· Данія;
· Також вигнали послів з ЄС.
Нагадаємо
Кулеба розповів про 10 ударів по російській економіці, фінансовій системі, торгівлі та залишках російського впливу за кордоном, які були нанесені лише за ці три доби.