318 дипломатів рф пішли у напрямку російського корабля

Деталі

За словами МЗС України, 18 країн разом вигнали 318 російських дипломатів.

Йдеться про такі країни:

· Польща;

· Румунія;

· Словенія;

· Греція;

· Португалія;

· Естонія;

· Латвія;

· Чехія;

· Нідерланди;

· Бельгія;

· Ірландія;

· Македонія;

· Люксембург;

· Італія;

· Німеччина;

· Франція;

· Швеція;

· Данія;

· Також вигнали послів з ЄС.

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