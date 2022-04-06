За три доби було нанесено 1️0️ ударів по російській економіці і впливу: Кулеба підбив підсумки

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“Це була найскладніша з точки зору дипломатичної роботи хвиля санкцій. Але вона є. І вона потужна. Багато з нових санкцій - це саме те, на що тиснула Україна”, - зазначив міністр.

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Так, зі слів дипломата, мова про наступні кроки:

- США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в Росію;

- США, ЄС і G7 запровадили нові санкції проти найбільших банків РФ: Альфа-Банку та Сбєрбанку. Загалом США заблокували вже ⅔ російського банківського сектору;

- Під санкції попали доньки путіна, донька та дружина Лаврова, російський прем’єр Мішустін, Дмітрій Медведев, низка членів російського радбезу;

- Велика Британія заморозила активи Московського кредитного банку, запровадила санкції проти олігархів Ротенберга та Міхельсона;

- 18 країн (ЄС, Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія) разом вигнали 318 російських «дипломатів»;

- Нідерланди заарештували 14 яхт, які належать громадянам РФ;

- Данія заморозила активи громадян РФ на суму 11,8 млн доларів;

- Казначейство США призупинило можливість РФ обслуговувати борг із заблокованих рахунків в американських банках;

- США застосують повне блокування до низки найбільших державних підприємств РФ, список буде опублікований завтра;

- Проєкт п’ятого санкційного пакету ЄС вдалося зробити набагато сильнішим, ніж він планувався: заборона на імпорт російського вугілля на суму 4 млрд євро на рік; повна заборона транзакцій для 4 російських банків, включаючи ВТБ (23% банківського сектору); заборона російським суднам доступу до портів ЄС; заборона російських та білоруських автомобільних перевізників, яка різко обмежить можливості російської промисловості отримати ключові товари; цільові заборони на експорт товарів на суму 10 млрд євро у чутливих сферах (квантові комп’ютери та передові напівпровідники, окремі позиції машинобудування і транспортного обладнання).

Зі слів міністра, на цих кроках не можна зупинятись, щоб запобігти “новим Бучам”.

“Тривають великі дипломатичні битви. Битва за повне нафтове, газове та вугільне ембарго (вже перемагаємо по вугіллю, б’ємося за нафту). Битва за закриття світових портів для усіх російських кораблів і товарів (вже перемагаємо в ЄС, далі буде більше). Битва за відключення всіх російських банків від свіфта. І, звісно, окрема боротьба - це блокування шляхів обходу санкцій та недопущення необґрунтованих виключень з вже застосованих санкцій”, - зазначив він.

Дипломат нагадав також, що завтра росію викидатимуть з Ради з прав людини ООН. Так, вчора ввечері Україна разом із партнерами внесла на розгляд Генеральної асамблеї ООН резолюцію про зупинення прав членства РФ в РПЛ ООН.

Нагадаємо

Сполучені Штати, група семи і Євросоюз вводять нові санкції проти Росії. Зокрема, мова про найбільший приватний банк РФ Альфа Банк і Сбербанк, а також сім'ю кремлівського диктатора і його наближених, заявив сьогодні Білий дім.

Напередодні Європейський Союз оголосив Про п'ятий пакет санкцій проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля і нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють.