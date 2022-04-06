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За трое суток было нанесено 10 ударов по российской экономике и влиянию: Кулеба подвел итоги

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Facebook рассказал о 10 ударов по российской экономике, финансовой системе, торговле и остатках российского влияния за рубежом, которые были нанесены только за эти трое суток, пишет УНН.

За трое суток было нанесено 10 ударов по российской экономике и влиянию: Кулеба подвел итоги

Цитата

“Это была самая сложная с точки зрения дипломатической работы волна санкций. И она мощная. Многие из новых санкций - это именно то, на что давила Украина”, - отметил министр.

Детали 

Так, по словам дипломата, речь про следующие шаги: 

- США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию;

- США, ЕС и G7 ввели новые санкции против крупнейших банков РФ: Альфа-Банка и Сбербанка. В целом США заблокировали уже российский банковский сектор;

- Под санкции попали дочери путина, дочка и жена Лаврова, российский премьер Мишустин, Дмитрий Медведев, ряд членов российского совбеза; 

- Великобритания заморозила активы Московского кредитного банка, ввела санкции против олигархов Ротенберга и Михельсона; 

- 18 стран (ЕС, Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания) вместе выгнали 318 российских "дипломатов";

- Нидерланды арестовали 14 яхт, которые принадлежат гражданам РФ; 

- Дания заморозила активы граждан РФ на сумму 11,8 млн долларов;

- Казначейство США приостановило РФ возможность обслуживать долг из заблокированных счетов в американских банках;

- США применят полное блокирование в ряд крупнейших государственных предприятий РФ, список будет опубликован завтра;

- Проект пятого санкционного пакета ЕС удалось сделать гораздо сильнее, чем он планировался запрет на импорт российского угля на сумму 4 млрд евро в год; полный запрет транзакций для 4 российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора); запрет российским судам доступ к портам ЕС; запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, которая резко ограничит возможности российской промышленности получить ключевые товары; целевые запреты на экспорт товаров на сумму 10 млрд евро в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования).

Со слов министра, на этих шагах нельзя останавливаться, чтобы предотвратить “новые Бучи”.

"Продолжаются крупные дипломатические сражения. Битва за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго (уже побеждаем по углю, бьемся за нефть). Битва за закрытия мировых портов для всех российских кораблей и товаров уже побеждаем в ЕС, дальше будет больше). Битва за отключение всех российских банков от свифта. И, конечно, отдельная борьба - это блокирование путей обхода санкций и недопущение необоснованных исключений из уже примененных санкций”, - отметил он.

Дипломат напомнил также, что завтра Россию будут выбрасывать из Совета по правам человека ООН. Так, вчера вечером Украина вместе с партнерами внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о приостановлении прав членства РФ в СПЧ ООН.

Напомним 

Соединенные Штаты, группа семи и Евросоюз вводят новые санкции против России. В частности, речь о крупнейшем частном банке РФ Альфа Банке и Сбербанк, а также семье кремлевского диктатора и его приближенных, заявил сегодня Белый дом.

Накануне Европейский Союз объявил пятом пакете санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают.

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