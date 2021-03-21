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Посол Грузии при ЕС после почти 8 лет в должности - подала в отставку

Посол Грузии при ЕС после почти 8 лет в должности - подала в отставку

Киев  •  УНН

 • 19970 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Посол Грузии в ЕС, Бельгии и Люксембурге Натали Сабанадзе подала заявление об отставке. О своем решении дипломат информировала в воскресенье на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

“Через несколько месяцев исполнится восемь лет, как я представляют Грузию в Брюсселе и руковожу нашей миссией в Евросоюзе. Это было для меня большой ответственностью и честью. Это была миссия полная успехов, так же как и вызовов, профессиональных или моральных. Сегодня настало время перевернуть эту страницу. Я приняла решение написать заявление об отставке, которое министр (иностранных дел) уже удовлетворил”, — написала Сабанадзе.

Дипломат также добавила, что членство Грузии в ЕС является целью, за которую она будет бороться. По ее словам, членство республики в Евросоюзе является не просто панацеей, а единственным путем для сохранения свободы и чести. Кто сменит Сабанадзе на должности главы грузинской миссии в Брюсселе, пока не известно.

Контекст

В Грузии уже пять месяцев длится политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля полиция арестовала председателя оппозиционной партии “Единое национальное движение” Нику Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более 12 тыс. долларов). При этом за несколько дней до ареста политика (18 февраля) в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие разбили более 20 палаток у здания парламента и ночуют в них. Они требуют освобождения Мелии и назначения досрочных парламентских выборов. Кризисом недовольны и в Евросоюзе. 12 марта в Грузию прибыл личный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон, который попытался посадить за стол переговоров власти и оппозицию и найти выход из положения, однако безрезультатно. Дипломат покинул Грузию 19 марта, а стороны так и не достигли соглашения.

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