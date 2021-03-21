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Посол Грузії при ЄС після майже 8 років на посаді - подала у відставку

Посол Грузії при ЄС після майже 8 років на посаді - подала у відставку

Київ • УНН

 • 19981 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Посол Грузії в ЄС, Бельгії та Люксембурзі Наталі Сабанадзе подала заяву про відставку. Про своє рішення дипломатка інформувала в неділю на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

“Через декілька місяців виповниться вісім років, як я представляють Грузію в Брюсселі і керую нашою місією в Євросоюзі. Це було для мене великою відповідальністю і честю. Це була місія повна успіхів, так само як і викликів, професійних чи моральних. Сьогодні настав час перегорнути цю сторінку. Я прийняла рішення написати заяву про відставку, яку міністр (закордонних справ) вже задовольнив”, — написала Сабанадзе.

Дипломатка також додала, що членство Грузії в ЄС є метою, за яку вона буде боротися. За її словами, членство республіки в Євросоюзі є не просто панацеєю, а єдиним шляхом для збереження свободи і честі. Хто змінить Сабанадзе на посаді глави грузинської місії в Брюсселі, поки не відомо.

Контекст

У Грузії вже п’ять місяців триває політична криза. У листопаді минулого року опозиція відмовилася визнавати результати осінніх парламентських виборів, звинувативши владу у фальсифікації підсумків голосування. До сих пір велика частина опонентів влади відмовляється від роботи в новому парламенті. Ситуація ускладнилася після того, як 23 лютого поліція заарештувала голову опозиційної партії “Єдиний національний рух” Ніку Мелію за несплату застави в розмірі 40 тис. ларі (понад 12 тис. доларів). При цьому за декілька днів до арешту політика (18 лютого) у відставку подав прем’єр-міністр Георгій Гахарія через розбіжності з командою з цього питання.

З 23 лютого опозиція влаштовує акції протесту. Мітингувальники розбили більше 20 наметів біля будівлі парламенту і ночують в них. Вони вимагають звільнення Мелії і призначення дострокових парламентських виборів. Кризою незадоволені і в Євросоюзі. 12 березня в Грузію прибув особистий представник голови Євроради Шарля Мішеля Крістіан Даніельсон, який спробував посадити за стіл переговорів владу і опозицію і знайти вихід з положення, однак безрезультатно. Дипломат залишив Грузію 19 березня, а сторони так і не дійшли згоди.

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