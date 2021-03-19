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Опозиція Грузії анонсувала нову протестну хвилю в країні

Опозиція Грузії анонсувала нову протестну хвилю в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Опозиція Грузії відновлює протестні акції після провалу переговорів з правлячою партією “Грузинська мрія”. Про це заявив один з лідерів партії “Єдиний національний рух” Зачервона Удумашвілі, пише УНН з посиланням на “Новини-Грузія”.

Деталі

За словами Удумашвілі, 20 березня о 12:00 біля парламенту Грузії в Тбілісі опозиційні партії проведуть мітинг, на якому представлять свій план дій. Він пояснив, що завтрашній день стане початком “нової протестної хвилі” в країні.

Він зазначає, що партія “Грузинська мрія” відкрито заявила, що вона закриває двері для європейських партнерів і в цілому для Заходу.

Цитата

“Ми практично відмовилися від будь-яких вуличних протестів до тих пір, поки не закінчаться переговори, оскільки ми вважали, що в „Грузинської мрії“ переможе здоровий глузд. З завтрашнього дня ми переходимо на абсолютно інший режим дій і на зовсім іншу хвилю. Наш план, що ми плануємо протягом найближчого періоду і як в країні продовжаться політичні процеси, про це ми оголосимо завтра на Руставелі о 12 годині ”, - заявив Удумашвілі.

Контекст

За посередництва представника глави Євроради Шарля Мішеля, дипломата Крістіана Даніельсон з 12 березня члени правлячої “Грузинської мрії” і опозиції продовжували консультації для розв’язання політичної кризи, що почалася в країні після парламентських виборів восени 2020 року. Переговори тривали тиждень. Останній раунд 18 березня тривав більше дев’яти годин, вже після опівночі було оголошено, що сторони не зуміли дійти згоди.

Каменем спотикання виявилися два питання — призначення дострокових виборів, а також звільнення голови партії “Єдиний національний рух” Нікі Мелія і співвласника опозиційного телеканалу “мтаваров” Георгія Руруа, яких опоненти влади вважають політичними в’язнями.

Додатково

У Грузії обстріляли офіс опозиційної партії “Єдиний національний рух”, заснованої колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі. Засновник і лідер правлячої партії "Грузинська мрія", мільярдер Бідзіна Іванішвілі заявив про рішення піти з політики і з партії. Сьогодні він розповсюдив відкритий лист, в якому заявив, що "вважає свою місію виконаною".

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