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У Грузії обстріляли офіс партії Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Невідомі в Грузії обстріляли офіс опозиційної партії "Єдиний національний рух", заснованої колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі. Про це в середу повідомила на своїй сторінці в Facebook співробітниця пресслужби партії Саломе Сігуа, передає УНН.

Цитата:

"Був обстріляний офіс Єдиного національного руху. На цьому банері із зображенням Ніки Мелія сліди кількох пострілів", - повідомила Сігуа.

Деталі

За інформацією представниці пресслужби, невідомі стріляли з білого автомобіля.

МВС Грузії повідомило, що за даним фактом розпочато розслідування після публікацій в ЗМІ. Заяви від представників партії поки не надходило, заявили правоохоронці.

Що було раніше

В кінці грудня в Грузії співробітники поліції взяли штурмом кабінет, в якому перебував лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія і затримали його.

Контекст

Кримінальну справу проти Мелії, який в грудні 2020 року очолив "Єдиний національний рух", було порушено в червні 2019 року. Його звинувачують в організації та участі в масових заворушеннях 20 і 21 червня 2019 року, які завершилися спробою штурму будівлі парламенту.

У червні 2019 року суд звільнив його під заставу і зобов'язав носити електронний браслет, проте в листопаді 2020 року на мітингу проти результатів парламентських виборів він демонстративно зняв з себе браслет і викинув його. Після цього прокуратура звернулася до суду з клопотанням збільшити розмір застави, що Мелія робити відмовився, заявивши про політичне переслідування. Якщо політика визнають винним, йому загрожує до шести років в'язниці.

16 лютого парламент Грузії підтримав призупинення депутатської недоторканності голови партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".

Після відповідного рішення парламенту, прокуратурі надається можливість звернутися до суду з клопотанням про застосування взяття під варту в якості запобіжного заходу стосовно Мелії.

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