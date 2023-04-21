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Посол Боднар объяснил, почему сейчас сложно говорить о включении порта "Николаев" в "зерновую сделку"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Серьезного говорить о включении Николаевского и Херсонского портов в «зерновую инициативу» перед вытеснением врага с Кинбурнской косы и зоны поражения, достаточно сложно. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Боднар напомнил, что заключение «зернового соглашения» стало возможным прежде всего благодаря действиям ВСУ, Сил обороны по вытеснению россии с севера Причерноморья.

Цитата

«То есть, когда нет военной угрозы, то россияне не могут диктовать свои условия и возможность для выхода кораблей под нашим наблюдением и координацией – это благодаря тому, что Силы обороны смогли вытеснить и не дать россии возможность контролировать эти водные пространства», - рассказал Боднар.

Он отметил, что на сегодня физически Николаев и выход из Николаева и Херсона находится под огневым контролем врага.

«Даже если мы о чем-то договоримся где гарантия того, что гражданские корабли не будут использованы против Сил обороны. Это прежде всего риски безопасности, которые нужно учитывать перед тем, как говорить о возможности расширения «зерновой сделки», - сказал Боднар.

Он заметил, что в этом регионе продолжаются боевые действия.

«Поэтому говорить по серьёзному о включении этих двух портов в «зерновую инициативу» перед тем, как мы вытеснили врага с Кинбурнской косы и зоны поражения, достаточно сложно. Но этот вопрос о Николаеве и Херсоне стоит еще с начала «зерновой инициативы», - рассказал Боднар.

Дополнение

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что нужно думать над альтернативными вариантами «зерновой сделки», если россияне попытаются заблокировать соглашение 18 мая.

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