Посол Боднар пояснив, чому наразі складно говорити про включення порту "Миколаїв" до "зернової угоди"

Боднар нагадав, що укладення «зернової угоди» стало можливим насамперед завдяки діям ЗСУ, Сил оборони по витісненню росії з півночі Причорномор'я.

Цитата

«Тобто, коли немає військової загрози, то росіяни не можуть диктувати свої умови й можливість для виходу кораблів під нашим наглядом та координацією – це завдяки тому, що Сили оборони змогли витіснити й не дати росії можливість контролювати ці водні простори», - розповів Боднар.

Він зазначив, що на сьогодні фізично Миколаїв та вихід з Миколаєва та Херсона перебуває під вогневим контролем ворога.

«Навіть, якщо ми про щось домовимося де гарантія того, що цивільні кораблі не будуть використані проти Сил оборони. Це на сам перед безпекові ризики, які потрібно враховувати перед тим, як говорити про можливість розширення «зернової угоди», - сказав Боднар.

Він зауважив, що в цьому регіоні продовжуються бойові дії.

«Тому говорити по серйозному про включення цих двох портів до «зернової ініціативи» перед тим, як ми витіснили ворога з Кінбурнської коси та зони ураження, досить складно. Але це питання про Миколаїв та Херсон стоять ще з початку «зернової ініціативи»», - розповів Боднар.

Доповнення

Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що потрібно думати над альтернативними варіантами «зернової угоди», якщо росіяни спробують заблокувати угоду 18 травня.