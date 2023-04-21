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Посол Боднар пояснив, чому наразі складно говорити про включення порту "Миколаїв" до "зернової угоди"

Посол Боднар пояснив, чому наразі складно говорити про включення порту "Миколаїв" до "зернової угоди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Серйозного говорити про включення Миколаївського та Херсонського портів до «зернової ініціативи» перед витісненням ворога з Кінбурнської коси та зони ураження, досить складно. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Боднар нагадав, що укладення «зернової угоди» стало можливим насамперед завдяки діям ЗСУ, Сил оборони по витісненню росії з півночі Причорномор'я.

Цитата

«Тобто, коли немає військової загрози, то росіяни не можуть диктувати свої умови й можливість для виходу кораблів під нашим наглядом та координацією – це завдяки тому, що Сили оборони змогли витіснити й не дати росії можливість контролювати ці водні простори», - розповів Боднар.

Він зазначив, що на сьогодні фізично Миколаїв та вихід з Миколаєва та Херсона перебуває під вогневим контролем ворога.

«Навіть, якщо ми про щось домовимося де гарантія того, що цивільні кораблі не будуть використані проти Сил оборони. Це на сам перед безпекові ризики, які потрібно враховувати перед тим, як говорити про можливість розширення «зернової угоди», - сказав Боднар.

Він зауважив, що в цьому регіоні продовжуються бойові дії.

«Тому говорити по серйозному про включення цих двох портів до «зернової ініціативи» перед тим, як ми витіснили ворога з Кінбурнської коси та зони ураження, досить складно. Але це питання про Миколаїв та Херсон стоять ще з початку «зернової ініціативи»», - розповів Боднар.

Доповнення

Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що потрібно думати над альтернативними варіантами «зернової угоди», якщо росіяни спробують заблокувати угоду 18 травня.

Українські Національні Новини

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