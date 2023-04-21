Посол Боднар вважає, що потрібно думати над альтернативними варіантами "зернової угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що потрібно думати над альтернативними варіантами «зернової угоди», якщо росіяни спробують заблокувати угоду 18 травня. Таку думку він висловив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Моя особиста думка, що «зернова угода» - це, звичайно, вихід з ситуації, але це певним чином обмеження українського суверенітету, оскільки ми не можемо вивозити всі продукти вільно відповідно до міжнародного права. Нам потрібно також думати над якимись альтернативними варіантами, якщо росіяни спробують заблокувати угоду 18 травня», - розповів Боднар.
За його словами, звичайно, жодний із посередників не підтримує дії росії, але коли прийде 18 травня, буде видно, як кожна з країн діятиме.
«Можливо, нам потрібно формувати план «Б», план «C», куди підуть кораблі, чи вони підуть й будуть далі інспектуватися на випадок, якщо росіяни будуть намагатися створювати перешкоди чи блокувати саму ініціативу, чи загрожувати портам», - сказав Боднар.
Доповнення
Після вторгнення в Україну росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року була досягнута Чорноморська зернова ініціатива між ООН, Туреччиною з Україною та росією окремо. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів України. Її двічі продовжували на термін по 120 днів. З 18 березня росія погодилася продовжити угоду на 60 днів.