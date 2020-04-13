Услугой "еМалятко" воспользовались около 2,5 тыс. родителей

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Услугой "еМалятко" за время ее существования воспользовались уже 2460 граждан, она позволяет получить от государства 10 базовых услуг, связанных с рождением ребенка, по одному заявлению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.