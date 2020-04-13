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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30888 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39615 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Услугой "еМалятко" воспользовались около 2,5 тыс. родителей

Услугой "еМалятко" воспользовались около 2,5 тыс. родителей

Киев  •  УНН

 • 13014 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Услугой "еМалятко" за время ее существования воспользовались уже 2460 граждан, она позволяет получить от государства 10 базовых услуг, связанных с рождением ребенка, по одному заявлению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"С начала года в отдельных городах Украины введен экспериментальный проект "еМалятко", благодаря которому у родителей есть возможность в учреждении здравоохранения, в котором родился ребенок, получить от государства 10 базовых услуг, связанных с рождением ребенка, по одному заявлению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сегодня воспользоваться данной услугой можно в городах Винница, Луцк, Днепр, Кривой Рог, Мариуполь, Запорожье, Львов, Одесса, Ровно, Харьков, Киев и cеле Бузова Киево-Святошинского района Киевской области.

"Со времени введения, этим сервисом воспользовались 2460 граждан. Как показывает статистика, кроме проведения государственной регистрации рождения популярны услуги регистрации ребенка в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов (2380), назначение государственной помощи при рождении ребенка (1836) и внесение информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографического реестра (1419)", - добавляется в сообщении.

При этом отмечается, что в дальнейшем комплексная услуга "еМалятко" будет внедрена во всех отделах государственной регистрации актов гражданского состояния Украины.

Напомним, сервис "еМалятко" является совокупностью услуг, который избавит украинских родителей от посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, расхода 30 часов в посещении и оформлении.

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