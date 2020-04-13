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Послугою "єМалятко" скористалися близько 2,5 тис. батьків

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Послугою “єМалятко” за час її існування скористалися вже 2 460 громадян, вона дозволяє отримати від держави 10 базових послуг, пов’язаних з народженням дитини, за однією заявою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"З початку року в окремих містах України запроваджено експериментальний проект “єМалятко”, завдяки якому у батьків є можливість у закладі охорони здоров’я, в якому народилася дитина, отримати від держави 10 базових послуг, пов’язаних з народженням дитини, за однією заявою“, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що вже сьогодні скористатись даною послугою можна у містах Вінниця, Луцьк, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя, Львів, Одеса, Рівне, Харків, Київ та cелі Бузова Києво-Святошинського району Київської області.

“З часу запровадження, цим сервісом скористались 2 460 громадян. Як показує статистика, окрім проведення державної реєстрації народження популярними є послуги реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (2 380), призначення державної допомоги при народженні дитини (1 836) та внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру (1 419)”, — додається у повідомленні.

При цьому наголошується, що в подальшому комплексну послугу “єМалятко” буде впроваджено у всіх відділах державної реєстрації актів цивільного стану України.

Нагадаємо, сервіс “єМалятко” є сукупністю послуг, що позбавить українських батьків відвідин 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення. 

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