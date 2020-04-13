Послугою "єМалятко" скористалися близько 2,5 тис. батьків

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Послугою “єМалятко” за час її існування скористалися вже 2 460 громадян, вона дозволяє отримати від держави 10 базових послуг, пов’язаних з народженням дитини, за однією заявою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.