Послу Украины в США Стефанишиной готовят замену из-за возможного подозрения НАБУ - журналист

Послу Украины в США Ольге Стефанишиной готовят замену из-за вероятности объявления ей в ближайшее время подозрения по делу о злоупотреблении служебным положением должностными лицами АРМА. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Николов, передает УНН.

Я так понимаю, что НАБУ наконец приблизилось к Стефанишиной так, что даже перед Трампом вот-вот станет неудобно. Ну вот видно и пришла пора снимать, чтобы не позориться