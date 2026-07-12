Послу Украины в США Стефанишиной готовят замену из-за возможного подозрения НАБУ - журналист
Киев • УНН
Журналист Юрий Николов сообщил, что НАБУ приблизилось к Стефанишиной, и ее могут снять с должности, чтобы избежать неудобств перед Трампом. Ранее президент Зеленский удовлетворил ее просьбу об увольнении по личным обстоятельствам.
Послу Украины в США Ольге Стефанишиной готовят замену из-за вероятности объявления ей в ближайшее время подозрения по делу о злоупотреблении служебным положением должностными лицами АРМА. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Николов, передает УНН.
Детали
Я так понимаю, что НАБУ наконец приблизилось к Стефанишиной так, что даже перед Трампом вот-вот станет неудобно. Ну вот видно и пришла пора снимать, чтобы не позориться
Контекст
В июле 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по фактам, изложенным в СМИ относительно вероятных неправомерных действий Ольги Стефанишиной. На тот момент она занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины.
Материалы по делу о возможных злоупотреблениях должностными лицами АРМА, где фигурирует Стефанишина, были направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Дополнительно
Ранее УНН сообщал, что посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с дипломатической службы. Она подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, и президент Владимир Зеленский его удовлетворил.
В то же время Стефанишиной могут объявить подозрение со стороны НАБУ.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.
Также стало известно, что на следующей неделе планируется заседание фракции "Слуга народа", где будут рассматривать кадровые вопросы.