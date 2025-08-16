Послов ЕС после саммита США-РФ собирали в формате для минимизации утечки информации - Politico
Киев • УНН
Послов 27 стран ЕС созвали на экстренную встречу для обсуждения дальнейших шагов блока после саммита Трампа и Путина. Встреча состоялась в «ограниченном формате» для минимизации утечки информации.
Послов стран ЕС собрали на экстренную встречу после саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске в "ограниченном формате", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риск утечки информации, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По словам двух дипломатов ЕС, "в субботу утром было созвано внеочередное совещание послов, представляющих все 27 стран-членов, для обсуждения следующих шагов блока".
"Посланцев попросили встретиться в "ограниченном формате", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риски утечки информации", - пишет издание.
Как отмечает издание, европейские столицы обдумывают, что может произойти дальше в результате попытки Вашингтона прекратить войну в Украине.
Рано утром в субботу пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста подтвердила, что ЕС принял участие в телефонном разговоре, "во время которого президент Трамп провел разговор с… европейскими лидерами" после того, как двусторонний саммит в пятницу, похоже, завершился без соглашения.
В телефонном разговоре также приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и несколько других глав государств и правительств, а также специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и государственный секретарь США Марко Рубио.
Брюссель подтвердил участие в телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Александра Стубба (Финляндия), Кароля Навроцкого (Польша) и Джорджии Мелони.
"Затем европейские лидеры провели второй телефонный разговор без Зеленского и американцев для обсуждения ситуации", - сообщило издание.
Европейские лидеры провели второй разговор с Зеленским без Трампа - СМИ16.08.25, 11:55 • 3246 просмотров
Дополнение
Ранее европейские столицы в частном порядке выражали обеспокоенность по поводу перспективы закрытой встречи между Трампом и путиным, на которую Украину не пригласили принять участие. Однако лидеры публично выразили оптимизм после виртуального саммита с американским президентом на прошлой неделе, на котором он заверил, что не будет навязывать территориальный обмен без поддержки Киева.
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина16.08.25, 10:47 • 18154 просмотра