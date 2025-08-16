Послов ЕС после саммита США-РФ собирали в формате для минимизации утечки информации - Politico

Послов стран ЕС собрали на экстренную встречу после саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске в "ограниченном формате", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риск утечки информации, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам двух дипломатов ЕС, "в субботу утром было созвано внеочередное совещание послов, представляющих все 27 стран-членов, для обсуждения следующих шагов блока".

"Посланцев попросили встретиться в "ограниченном формате", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риски утечки информации", - пишет издание.

Как отмечает издание, европейские столицы обдумывают, что может произойти дальше в результате попытки Вашингтона прекратить войну в Украине.

Рано утром в субботу пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста подтвердила, что ЕС принял участие в телефонном разговоре, "во время которого президент Трамп провел разговор с… европейскими лидерами" после того, как двусторонний саммит в пятницу, похоже, завершился без соглашения.

В телефонном разговоре также приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и несколько других глав государств и правительств, а также специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и государственный секретарь США Марко Рубио.

Брюссель подтвердил участие в телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Александра Стубба (Финляндия), Кароля Навроцкого (Польша) и Джорджии Мелони.

"Затем европейские лидеры провели второй телефонный разговор без Зеленского и американцев для обсуждения ситуации", - сообщило издание.

Дополнение

Ранее европейские столицы в частном порядке выражали обеспокоенность по поводу перспективы закрытой встречи между Трампом и путиным, на которую Украину не пригласили принять участие. Однако лидеры публично выразили оптимизм после виртуального саммита с американским президентом на прошлой неделе, на котором он заверил, что не будет навязывать территориальный обмен без поддержки Киева.

