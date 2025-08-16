$41.450.00
08:59 • 7112 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 18970 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 132702 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 144370 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 103243 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 95865 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 82783 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 124957 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 231919 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 88203 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Послов ЕС после саммита США-РФ собирали в формате для минимизации утечки информации - Politico

Киев • УНН

 1856 просмотра

Послов 27 стран ЕС созвали на экстренную встречу для обсуждения дальнейших шагов блока после саммита Трампа и Путина. Встреча состоялась в «ограниченном формате» для минимизации утечки информации.

Послов ЕС после саммита США-РФ собирали в формате для минимизации утечки информации - Politico

Послов стран ЕС собрали на экстренную встречу после саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске в "ограниченном формате", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риск утечки информации, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам двух дипломатов ЕС, "в субботу утром было созвано внеочередное совещание послов, представляющих все 27 стран-членов, для обсуждения следующих шагов блока".

"Посланцев попросили встретиться в "ограниченном формате", без помощников и телефонов, чтобы минимизировать риски утечки информации", - пишет издание.

Как отмечает издание, европейские столицы обдумывают, что может произойти дальше в результате попытки Вашингтона прекратить войну в Украине.

Рано утром в субботу пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста подтвердила, что ЕС принял участие в телефонном разговоре, "во время которого президент Трамп провел разговор с… европейскими лидерами" после того, как двусторонний саммит в пятницу, похоже, завершился без соглашения.

В телефонном разговоре также приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и несколько других глав государств и правительств, а также специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и государственный секретарь США Марко Рубио.

Брюссель подтвердил участие в телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Александра Стубба (Финляндия), Кароля Навроцкого (Польша) и Джорджии Мелони.

"Затем европейские лидеры провели второй телефонный разговор без Зеленского и американцев для обсуждения ситуации", - сообщило издание.

Европейские лидеры провели второй разговор с Зеленским без Трампа - СМИ16.08.25, 11:55 • 3246 просмотров

Дополнение

Ранее европейские столицы в частном порядке выражали обеспокоенность по поводу перспективы закрытой встречи между Трампом и путиным, на которую Украину не пригласили принять участие. Однако лидеры публично выразили оптимизм после виртуального саммита с американским президентом на прошлой неделе, на котором он заверил, что не будет навязывать территориальный обмен без поддержки Киева.

Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина16.08.25, 10:47 • 18154 просмотра

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина
Киев