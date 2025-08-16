Послів ЄС після саміту США-рф збирали у форматі для мінімізації витоку інформації - Politico

Послів країн ЄС зібрали на екстрену зустріч після саміту президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна на Алясці в "обмеженому форматі", без помічників чи телефонів, щоб мінімізувати ризик витоку інформації, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За словами двох дипломатів ЄС, "у суботу вранці було скликано позачергову зустріч послів, які представляють усі 27 країн-членів, для обговорення наступних кроків блоку".

"Посланців попросили зустрітися в "обмеженому форматі", без помічників чи телефонів, щоб мінімізувати ризики витоку інформації", - пише видання.

Як зазначає видання, європейські столиці обмірковують, що може статися далі в результаті спроби Вашингтона припинити війну в Україні.

Рано вранці в суботу речниця Європейської комісії Аріанна Подеста підтвердила, що ЄС взяв участь у телефонній розмові, "під час якої президент Трамп провів розмову з… європейськими лідерами" після того, як двосторонній саміт у п’ятницю, схоже, завершився без угоди.

У телефонній розмові також взяли участь Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та кілька інших глав держав та урядів, а також спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та державний секретар США Марко Рубіо.

Брюссель підтвердив участь у телефонній розмові президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Александра Стубба (Фінляндія), Кароля Навроцького (Польща) та Джорджії Мелоні (Італія).

"Потім європейські лідери провели другу телефонну розмову без Зеленського та американців для обговорення ситуації", - повідомило видання.

Доповнення

Раніше європейські столиці приватно висловлювали стурбованість щодо перспективи закритої зустрічі між Трампом і путіним, на яку Україну не запросили взяти участь. Однак лідери публічно висловили оптимізм після віртуального саміту з американським президентом минулого тижня, на якому він запевнив, що не нав'язуватиме територіальний обмін без підтримки Києва.

