Послы ЕС одобрили продление санкций против Януковича и его окружения, Лукаш и Клюева исключили

"Послы ЕС сегодня приняли решение продлить санкции против Януковича и 12 из его партнеров. Лукаш и Клюева исключили из списка", - говорится в сообщении.

По словам Йозвяка, 12 марта будут продолжены санкции против 150 сепаратистов и чиновников из России и 38 компаний.

Как сообщал УНН, Совет ЕС рассматривал вопрос об исключении из списка санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и 14 его соратников бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.

Отметим, 3 марта 2017 года ЕС на год продолжил решение о замораживании счетов 15 бывших украинских чиновников.