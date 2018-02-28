Послы ЕС одобрили продление санкций против Януковича и его окружения, Лукаш и Клюева исключили
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Послы ЕС сегодня приняли решение о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 его сторонников. Бывшего министра юстиции Елену Лукаш и бывшего народного депутата Сергея Клюева из этого списка исключили. Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Послы ЕС сегодня приняли решение продлить санкции против Януковича и 12 из его партнеров. Лукаш и Клюева исключили из списка", - говорится в сообщении.
По словам Йозвяка, 12 марта будут продолжены санкции против 150 сепаратистов и чиновников из России и 38 компаний.
Как сообщал УНН, Совет ЕС рассматривал вопрос об исключении из списка санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и 14 его соратников бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.
Отметим, 3 марта 2017 года ЕС на год продолжил решение о замораживании счетов 15 бывших украинских чиновников.