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Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Януковича і його оточення

Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Януковича і його оточення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Посли Європейського Союзу сьогодні ухвалили рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 12 його прибічників. Колишнього міністра юстиції Олену Лукаш та колишнього народного депутата Сергія Клюєва із цього списку виключили. Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Посли ЄС сьогодні ухвалили рішення продовжити санкції проти Януковича та 12 із його партнерів. Лукаш і Клюєва виключили зі списку”, — йдеться в повідомленні.

За словами Йозвяка, 12 березня будуть продовжені санкції проти 150 сепаратистів та посадовців з Росії та 38 компаній.

Як повідомляв УНН, Рада ЄС розглядала питання про виключення зі списку санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників колишнього міністра юстиції України Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.

Зазначимо, 3 березня 2017 року ЄС на рік продовжив рішення про замороження рахунків 15 колишніх українських посадовців.

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