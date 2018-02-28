Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Януковича і його оточення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Посли Європейського Союзу сьогодні ухвалили рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 12 його прибічників. Колишнього міністра юстиції Олену Лукаш та колишнього народного депутата Сергія Клюєва із цього списку виключили. Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Посли ЄС сьогодні ухвалили рішення продовжити санкції проти Януковича та 12 із його партнерів. Лукаш і Клюєва виключили зі списку”, — йдеться в повідомленні.
За словами Йозвяка, 12 березня будуть продовжені санкції проти 150 сепаратистів та посадовців з Росії та 38 компаній.
Як повідомляв УНН, Рада ЄС розглядала питання про виключення зі списку санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників колишнього міністра юстиції України Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.
Зазначимо, 3 березня 2017 року ЄС на рік продовжив рішення про замороження рахунків 15 колишніх українських посадовців.