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Послы стран G7 приветствовали назначение Цивинского директором БЭБ

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Послы стран G7 приветствовали назначение Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. Это решение Кабмина поддерживает прозрачное руководство и улучшает бизнес-климат.

Послы стран G7 приветствовали назначение Цивинского директором БЭБ

Послы стран G7 приветствовали назначение Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. Об этом говорится в заявлении послов G7, передает УНН.

Поздравляем Александра Цивинского с назначением директором Бюро экономической безопасности Украины. Это важный шаг со стороны Кабмина в поддержку прозрачного и подотчетного руководства, что укрепляет институт и способствует улучшению бизнес-климата в Украине

- говорится в сообщении на странице в Х.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины.

Сегодня правительство приняло решение назначить Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа - нет оговорок относительно его кандидатуры

- написала Свириденко.

По ее словам, в правительстве теперь ожидают "обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями".

Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства

- подчеркнула Свириденко.

31 июля Цивинский заявил, что Служба безопасности Украины официально подтвердила ему отсутствие оснований для его неназначения на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Юлия Свириденко
Служба безопасности Украины
Украина