Посли країн G7 привітали призначення Цивінського директором БЕБ
Київ • УНН
Посли країн G7 привітали призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Це рішення Кабміну підтримує прозоре керівництво та покращує бізнес-клімат.
Посли країн G7 привітали призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Про це йдеться у заяві послів G7, передає УНН.
Вітаємо Олександра Цивінського з призначенням директором Бюро економічної безпеки України. Це важливий крок з боку Кабміну на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.
Сьогодні уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа - немає застережень щодо його кандидатури
З її слів, в уряді тепер очікують на "оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями".
Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави
31 липня Цивінський заявив, що Служба безпеки України офіційно підтвердила йому про відсутність підстав для його непризначення на посаду директора Бюро економічної безпеки України.