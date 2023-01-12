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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Послы G7 передали Офису президента рекомендации по судебной реформе в Украине

Киев • УНН

 • 427172 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Офис президента Украины получил рекомендации от международных партнеров, в которых речь идет о следующих шагах в судебной реформе с учетом перезапуска Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов после встречи с руководителями и представителями посольств государств “Группы семи” (G7) и ЕС в Украине, передает УНН.

Послы G7 передали Офису президента рекомендации по судебной реформе в Украине

Детали

“Я чрезвычайно благодарен за эти предложения. Особенно приятно видеть единство наших с вами мнений по совершенствованию работы Верховного Суда, реформы Государственной судебной администрации”, — подчеркнул он.

Смирнов приветствовал завершение в четверг процесса избрания съездом судей Украины членов ВСП по своей квоте. При этом он напомнил, что далее должна быть сформирована служба дисциплинарных инспекторов.

“И здесь нужно подумать, как двигаться в этом направлении. Потому что фактически нам все надо начинать с нуля, времени немного, и нужно либо вносить изменения в законодательство, чтобы ускорить или оптимизировать процедуры отбора дисциплинарных инспекторов, либо предложить другой путь”, — отметил он.

Добавим

Говоря о рекомендациях по внедрению прозрачного конкурсного отбора судей Конституционного Суда Украины, усилению дисциплинарных процедур и этических требований к судьям КСУ, заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что многие вопросы урегулированы в законопроекте о конституционной процедуре, которую пока не приняла Верховная Рада.

Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда, председательствующий в группе послов G7 с начала 2023 года, отметил важность того, что судебная реформа является приоритетом для дипломатических представителей стран “Большой семерки” и для украинской власти.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что судебная реформа, которая требует много усилий, является важной гарантией безопасности инвестиций. Она поддержала позицию заместителя руководителя Офиса Президента относительно того, что реформа должна состоять не в перемещении людей с должностей, а в создании крепких эффективных институтов.

Послы G7 приветствовали решение съезда судей Украины по избранию всех восьми членов ВСП по своей квоте и выразили надежду на дальнейший прогресс в судебной реформе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представитель ЕС в Украине об избрании членов ВСП: ключевые органы судебной власти могут возобновить работу

Ранее

В G7 ожидали, что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия.

В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.

23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высшего совета правосудия и распорядился провести конкурс.

Верховная Рада уже избрала двух членов Высшего совета правосудия — Николая Мороза и Романа Маселко. Последний — адвокат потерпевших “автомайдановцев”.

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