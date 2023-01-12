Посли G7 передали Офісу президента рекомендації щодо судової реформи в Україні

Деталі

“Я надзвичайно вдячний за ці пропозиції. Особливо приємно бачити єдність наших із вами думок щодо вдосконалення роботи Верховного Суду, реформи Державної судової адміністрації”, — наголосив він.

Смирнов привітав завершення у четвер процесу обрання з’їздом суддів України членів ВРП за своєю квотою. При цьому він нагадав, що далі має бути сформована служба дисциплінарних інспекторів.

“І тут потрібно подумати, як рухатися в цьому напрямку. Тому що фактично нам все треба починати з нуля, часу небагато, і потрібно або вносити зміни до законодавства, щоб пришвидшити чи оптимізувати процедури добору дисциплінарних інспекторів, або запропонувати інший шлях”, — зазначив він.

Додамо

Говорячи про рекомендації щодо запровадження прозорого конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України, посилення дисциплінарних процедур та етичних вимог до суддів КСУ, заступник керівника Офісу Президента наголосив, що багато питань урегульовані в законопроекті про конституційну процедуру, який поки що не ухвалила Верховна Рада.

Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, який головує у групі послів G7 із початку 2023 року, наголосив на важливості того, що судова реформа є пріоритетом для дипломатичних представників країн “Великої сімки” і для української влади.

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що судова реформа, яка вимагає багато зусиль, є важливою гарантією безпеки інвестицій. Вона підтримала позицію заступника керівника Офісу Президента стосовно того, що реформа має полягати не в переміщенні людей із посад, а у створенні міцних ефективних інституцій.

Посли G7 привітали рішення з’їзду суддів України щодо обрання всіх восьми членів ВРП за своєю квотою та висловили сподівання на подальший прогрес у судовій реформі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представник ЄС в Україні про обрання членів ВРП: ключові органи судової влади можуть відновити роботу

Раніше

У G7 очікували, що у січні з’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя.

У лютому 2022 року після початку оцінки Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.

23 липня 2022 року Президент України Володимир Зеленський створив конкурсну комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та розпорядився провести конкурс.

Верховна Рада вже обрала двох членів Вищої ради правосуддя — Миколу Мороза та Романа Маселка. Останній — адвокат потерпілих “автомайданівців”.