Представник ЄС в Україні про обрання членів ВРП: ключові органи судової влади можуть відновити роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Представник ЄС в Україні Матті Маасікас прокоментував обрання 8 нових членів Вищої ради правосуддя та заявив, що таким чином ключові органи судової влади можуть відновити роботу, передає УНН.
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«Чудові новини від З’їзду суддів України. Щойно призначено 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Таким чином ключові органи судової влади можуть відновити роботу. З нетерпінням чекаю, коли реформована ВРЮ продемонструє верховенство права та доброчесність на практиці», - написав Маасікас у Twitter.
Доповнення
З'їзд суддів обрав останнього необхідного, восьмого члена до складу Вищої ради правосуддя. Ним став Сергій Бурлаков.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав з'їзд суддiв обрати гідних вісьмох кандидатів до Вищої ради правосуддя, адже від цих призначень залежить успіх судової реформи й наближення України до повноправного членства в ЄС.
У G7 очікували, що у січні з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя.
У лютому 2022 року після початку оцінки Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.
23 липня 2022 року Президент України Володимир Зеленський створив конкурсну комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та розпорядився провести конкурс.
Верховна Рада вже обрала двох членів Вищої ради правосуддя – Миколу Мороза та Романа Маселка. Останній – адвокат потерпілих “автомайданівців”.