Представитель ЕС в Украине об избрании членов ВСП: ключевые органы судебной власти могут возобновить работу

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«Отличные новости от съезда судей Украины. Только что назначено 8 новых членов Высшего совета правосудия. Таким образом ключевые органы судебной власти могут возобновить работу. С нетерпением жду, когда реформированный ВСЮ продемонстрирует верховенство права и добропорядочность на практике», - написал Маасикас в Twitter.

Дополнение

Съезд судей избрал последнего необходимого, восьмого члена в состав Высшего совета правосудия. Им стал Сергей Бурлаков.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал съезд судей избрать достойных восемь кандидатов в Высший совет правосудия, ведь от этих назначений зависит успех судебной реформы и приближение Украины к полноправному членству в ЕС.

В G7 ожидали, что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия.

В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.

23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.

Верховная Рада уже избрала двух членов Высшего совета правосудия – Николая Мороза и Романа Маселко. Последний – адвокат потерпевших “автомайдановцев”.