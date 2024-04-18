После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд

Учитывая то, что сейчас в Силах обороны около миллиона человек, то после завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек.

Об этом во время брифинга заявила заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко, передает УНН.

Детали

Украинский ветеранский фонд всегда работает с ветеранами, но это не только ветераны, а и семьи ветеранов и семьи семей погибших защитников и защитниц. Учитывая то, что сейчас в Силах обороны около миллиона человек, то должны понимать, что сюда следует дополнительно включать категорию их семей, а также семей погибших. Поэтому мы можем говорить о цифре в около 5 миллионов человек. Мы имеем, что это все ветеранское сообщество - это неотъемлемая составляющая нашего общества - сказала Дорошенко.

Она отметила, что Украинский ветеранский фонд работает над тем, чтобы именно для ветеранов предоставлялись возможности, в частности по профориентации, образовательных программ, программ трудоустройства.

Мы должны понимать, что с войной, с опытом боевых действий ценности меняются, появляются новые компетенции, именно эти компетенции нужно правильно использовать в гражданской жизни - добавила Дорошенко.

Напомним,

Защита женщин-ветеранов должна стать одним из приоритетов ветеранской политики в Украине - заявил председатель ОО "Вільні та Вірні", воин-доброволец Виталий Герсак во время международной конференции "Действенная ветеранская политика в Украине: международный опыт".