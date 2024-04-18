После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  146238 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  183918 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  184174 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  155997 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116241 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127744 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138963 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137761 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124251 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103740 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд

После войны ветеранское сообщество Украины будет насчитывать около 5 миллионов человек, включая военнослужащих, членов их семей и семей погибших воинов.

Общество •   •  2089 просмотра
После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд

Еще двух подростков с Херсонщины спасли из российской оккупации

Двое подростков, лишенных родительской опеки, были безопасно возвращены из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию и получают необходимую помощь.

Война •   •  4375 просмотра
Еще двух подростков с Херсонщины спасли из российской оккупации

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит.

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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В столице на Подольском мостовом переходе продолжается устройство конструкций тоннелей метрополитена мелкого заложения - КГГА

На Подольском мостовом переходе в Киеве продолжается монтаж конструкций тоннеля метрополитена мелкого заложения: ведутся работы по строительству тоннеля под железной дорогой и установка железобетонных свай для тоннеля между станциями "Затока Десенка" и "Радужная".

Общество •   •  5136 просмотра
В столице на Подольском мостовом переходе продолжается устройство конструкций тоннелей метрополитена мелкого заложения - КГГА

ПАСЕ объявила патриарха московского кирилла и иерархию рпц соучастниками военных преступлений

ПАСЕ осуждает патриарха кирилла и иерархию русской православной церкви как соучастников военных преступлений россии против Украины, обвиняя их в продвижении идеологии "русского мира" для оправдания вторжения и называя его "священной войной".

политика •   •  5207 просмотра
ПАСЕ объявила патриарха московского кирилла и иерархию рпц соучастниками военных преступлений

ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера Петра Кононенко, включая недвижимость, средства на банковских счетах, доли в компаниях, ценные бумаги, торговые марки, промышленные образцы и огнестрельное оружие.

Экономика •   •  5112 просмотра
ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера Петра Кононенко, включая недвижимость, средства на банковских счетах, доли в компаниях, ценные бумаги, торговые марки, промышленные образцы и огнестрельное оружие.

Экономика •   •  3572 просмотра
ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

В Днепровском районе ликвидировали пожары после ракетной атаки рф - ОВА

Пожары, вызванные ракетным обстрелом рф в Днепровском районе, охватившее 950 квадратных метров только на предприятии, были ликвидированы спасателями после длительных усилий.

Война •   •  5746 просмотра
В Днепровском районе ликвидировали пожары после ракетной атаки рф - ОВА

Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в римейке "Голого пистолета"

Paramount Pictures перезапускает культовую комедию "Голый пистолет" с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном в главных ролях, премьера запланирована на лето 2025 года.

УНН Lite •   •  23107 просмотра
Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в римейке "Голого пистолета"

"Русификация является реальной угрозой для Грузии": в МИД ответили на упреки грузинского премьера об "украинизации"

Украина призывает Грузию уважать право граждан на мирный протест против законопроекта об "иностранных агентах" и осуждает комментарии грузинского премьер-министра об угрозе "украинизации", подчеркивая, что реальную угрозу для Грузии представляет русификация, а не "украинизация".

политика •   •  6837 просмотра
"Русификация является реальной угрозой для Грузии": в МИД ответили на упреки грузинского премьера об "украинизации"