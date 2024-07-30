Заменить пораженный Украиной российский паром "славянин" в порту "кавказ" оккупантам нечем, поэтому для обеспечения логистических потребностей они могут пытаться увеличить нагрузку на Крымский мост. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Заменить паром нечем, потому что это был фактически последний паром в Азово-Черноморском регионе. Теоретически могут попробовать что-то откуда-то завезти, но пока пока пока информации по этому поводу нет. Конечно, они еще будут по инерции какое-то время иметь запасы. Будут пытаться, видимо, увеличить нагрузку на мост. Но полноценной замены пока не предвидится - сказал Плетенчук.

Напомним

23 июля Военно-морские силы ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны в порту "кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "славянин", который использовался для военных целей. Это третий и последний железнодорожный паром, который рф имели в указанном регионе.

Как указали в британской разведке, поражение Украиной российского парома "славянин" создаст для рф дополнительные логистические проблемы в снабжении оккупационных сил на юге Украины и экспорте сжиженного нефтяного газа.

Ранее Плетенчук заявлял, что паром "славянин" обеспечивал группировку оккупантов на полуострове и на юге Украины. После поражения судна Азовское море лишилось российских военных кораблей.

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